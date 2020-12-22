Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в рамках совместного патрулирования дальней авиации России и Китая.
Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолётами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО.

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