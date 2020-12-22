Музей обороны Севастополя продемонстрирует запуск военной техники

Короткая ссылка
Музей-заповедник «Музей обороны Севастополя» продемонстрирует работу военной техники, которая выставлена в виде экспозиции на Сапун-горе.
Музей обороны Севастополя продемонстрирует запуск военной техники
  • © sev_museum
  • Instagram

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Раньше техника демонстрировалась только на параде 9 Мая.

Музей планирует пуск танка Т-34 на своей территории в рамках акции «Живая история».

«Начиная с 4 января, когда состоится первый пуск в зимний период, учитывая некоторые ограничения при эксплуатации этой техники, которой много десятков лет, это будет танк Т-34, наш легендарный. Потом, начиная с весеннего периода, мы подключим к этому пуску уже и остальную технику, имеющуюся в наших музейных фондах», — заявил директор музея Александр Барков.

Посетителям будут рассказывать об истории создания техники и значении в событиях Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы и факты», Минобороны России в День Героев Отечества открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, среди которых Георгий Жуков и Иван Конев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить