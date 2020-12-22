Музей обороны Севастополя продемонстрирует запуск военной техники

Музей-заповедник «Музей обороны Севастополя» продемонстрирует работу военной техники, которая выставлена в виде экспозиции на Сапун-горе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Раньше техника демонстрировалась только на параде 9 Мая.

Музей планирует пуск танка Т-34 на своей территории в рамках акции «Живая история».

«Начиная с 4 января, когда состоится первый пуск в зимний период, учитывая некоторые ограничения при эксплуатации этой техники, которой много десятков лет, это будет танк Т-34, наш легендарный. Потом, начиная с весеннего периода, мы подключим к этому пуску уже и остальную технику, имеющуюся в наших музейных фондах», — заявил директор музея Александр Барков.

Посетителям будут рассказывать об истории создания техники и значении в событиях Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы и факты», Минобороны России в День Героев Отечества открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, среди которых Георгий Жуков и Иван Конев.