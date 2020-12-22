В Тюменской области мужчина поджёг дом, чтобы скрыть следы убийства

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В селе Боровое Тюменской области преступник сжёг семейную пару, пытаясь скрыть их убийство. В момент пожара жертвы могли быть ещё живы.
В Тюменской области мужчина поджёг дом, чтобы скрыть следы убийства
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Тюменской области.

«По версии следствия, накануне трагедии между супругами и подозреваемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что потерпевшие погибли, подозреваемый накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджёг», — сообщили в СКР.

Преступление произошло 21 декабря в одном из частных домов. Тела погибших нашли после тушения пожара.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Известия» сообщали, что в Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок.

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