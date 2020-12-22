Путин подписал закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о правилах формирования Совета Федерации, в соответствии с которыми экс-президенты имеют право на пожизненное сенаторство.

«В Совет Федерации входят... президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки», — говорится в документе.

Отмечается, что в верхней палате российского парламента, помимо сенаторов от субъектов, также смогут работать не более 30 назначаемых президентом граждан России, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Президент становится сенатором после подачи заявления с необходимыми документами в Совет Федерации.

Ранее Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.