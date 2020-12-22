Путин подписал закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о правилах формирования Совета Федерации, в соответствии с которыми экс-президенты имеют право на пожизненное сенаторство.
Путин подписал закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство
  • РИА Новости

«В Совет Федерации входят... президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки», — говорится в документе.

Отмечается, что в верхней палате российского парламента, помимо сенаторов от субъектов, также смогут работать не более 30 назначаемых президентом граждан России, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Президент становится сенатором после подачи заявления с необходимыми документами в Совет Федерации.

Ранее Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить