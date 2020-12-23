Глава Минюста рассказал об отборе кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от России

Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью RT рассказал об отборе кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от России.

Первоначально на должность судьи ЕСПЧ претендовали 34 человека, рассказал министр.

«В результате на собеседование вышли 18 человек, — сказал он. — Из 18 человек мы отобрали шесть претендентов, которых представим на рассмотрение президенту России. Из шести кандидатов президент должен отобрать троих».

Затем, по словам Чуйченко, Парламентская Ассамблея Совета Европы выберет из них того, кто займёт должность судьи ЕСПЧ от России.

Подробнее — в материале RT.