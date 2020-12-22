Губернатор Тюменской области подвёл итоги работы регионального правительства

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о направлениях, по которым регион показал неудовлетворительные результаты в текущем году.
Губернатор Тюменской области подвёл итоги работы регионального правительства
  • kremlin.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«В нашей картине жизни присутствуют и не радующие элементы. Валовый региональный продукт, инвестиции в основной капитал, выпуск по некоторым секторам индустриального производства, объёмы строительства, и, как общее следствие, реальные денежные доходы населения — всё это снизилось», — заявил губернатор.

Он, в частности, назвал причины, с которыми связаны неудовлетворительные показатели. В их числе пандемия и «другие объективные факторы», в том числе естественные циклы экономического развития.

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