В Тюменской области оценили ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ

Директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташко рассказал, что с января 2021 года тарифы на коммунальные услуги останутся для жителей региона на уровне декабря 2020 года.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Карташко сообщил, с 1 июля 2021 года рост совокупного коммунального платежа ограничен на уровне 3,4%. В связи с этим все тарифы для населения увеличатся не больше, чем на 3,4%. А в 2020 году аналогичное ограничение равнялось 4%.

Для ограничения роста коммунального платежа законом Тюменской области предусмотрено применение льготных тарифов для населения.

Как ранее сообщал телеканал «360», Подмосковье упростило процесс подачи заявок, связанных с тарифами на коммунальные услуги.