В Тюменской области оценили ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
Карташко сообщил, с 1 июля 2021 года рост совокупного коммунального платежа ограничен на уровне 3,4%. В связи с этим все тарифы для населения увеличатся не больше, чем на 3,4%. А в 2020 году аналогичное ограничение равнялось 4%.
Для ограничения роста коммунального платежа законом Тюменской области предусмотрено применение льготных тарифов для населения.
Как ранее сообщал телеканал «360», Подмосковье упростило процесс подачи заявок, связанных с тарифами на коммунальные услуги.