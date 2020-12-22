В России вырос спрос на элитное жильё

За год спрос на вторичное жильё бизнес- и премиального класса в России вырос на 42%, в новостройках — на 31%. Цены также повысились: на 12% на вторичном рынке и на 16% — в новостройках.

Об этом сообщили «Известиям» в «Авито Недвижимость».

В категории новостроек наиболее значительный интерес наблюдался в отношении однокомнатных квартир (+43%). На вторичном рынке данные показатели распределились примерно одинаково между разными квартирами (от +38% до +48%), рассказали аналитики.

Уверенный рост спроса на квартиры в новостройках бизнес- и премиум-класса говорит о высоком уровне инвестиционной привлекательности этих сегментов рынка жилья, считают специалисты. На спрос также могут влиять и ажиотаж, вызванный снижением ипотечных ставок, вымывание предложения, ограниченный объём нового предложения и неустойчивость рубля.

Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в 2021 году в России не будет существенным.