В Москве прошло итоговое заседание РОП

Короткая ссылка
Итоговое заседание по концепции расширенной ответственности производителей (РОП) прошло под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко 21 декабря в Москве.
В Москве прошло итоговое заседание РОП
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

По словам вице-премьера, правительство установило новые, прозрачные правила. Утилизация отходов от использованных товаров, которых, по словам руководителя ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, в России не менее 30%, теперь будет происходить в соответствии с национальными целями развития, установленными президентом.

«Институт расширенной ответственности производителя крайне важен для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО. После того как РОП заработает, рынок станет по-настоящему прозрачным. Основной принцип системы РОП заключается в том, что именно производитель отвечает за всю выпущенную в оборот упаковку. Если в рамках РОП оплачивается только часть расходов, то кто платит за всё остальное? Напомню, население платит региональным операторам более 190 млрд рублей в год, а бизнес — немногим более 3 млрд рублей», — заявил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По словам участников заседания, новый механизм расширенной ответственности производителей не приведёт к росту цен на товары.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», с 1 января 2020 года в Москве собрали более 600 тыс. тонн вторсырья для переработки в рамках программы раздельного сбора мусора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить