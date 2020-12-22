В Москве прошло итоговое заседание РОП

Итоговое заседание по концепции расширенной ответственности производителей (РОП) прошло под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко 21 декабря в Москве.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам вице-премьера, правительство установило новые, прозрачные правила. Утилизация отходов от использованных товаров, которых, по словам руководителя ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, в России не менее 30%, теперь будет происходить в соответствии с национальными целями развития, установленными президентом.

«Институт расширенной ответственности производителя крайне важен для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО. После того как РОП заработает, рынок станет по-настоящему прозрачным. Основной принцип системы РОП заключается в том, что именно производитель отвечает за всю выпущенную в оборот упаковку. Если в рамках РОП оплачивается только часть расходов, то кто платит за всё остальное? Напомню, население платит региональным операторам более 190 млрд рублей в год, а бизнес — немногим более 3 млрд рублей», — заявил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По словам участников заседания, новый механизм расширенной ответственности производителей не приведёт к росту цен на товары.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», с 1 января 2020 года в Москве собрали более 600 тыс. тонн вторсырья для переработки в рамках программы раздельного сбора мусора.