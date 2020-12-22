Названы регионы с самыми щедрыми на новогодние подарки жителями

Согласно опросу, проведённому AliExpress Россия и исследовательской компанией ResearchMe, 75% россиян рассчитывают в этом году потратить на новогодние подарки не более 5 тыс. рублей.

До 10 тыс. рублей готовы отдать 19% респондентов. При этом больше всего (от 10 тыс. рублей) выделят на подарки жители Москвы (9% респондентов), Поволжья, Сибири и юга России (по 5% опрошенных жителей регионов).

В топ-5 самых распространённых сувениров на Новый год в России вошли конфеты — 58%, чай и кофе — 37%, новогодние фигурки, подсвечники и свечи — 35%, алкогольные напитки — 28%, ёлочные игрушки и новогодние украшения — 25%.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне в этом году стали чаще заказывать костюмы для утренников. По данным AliExpress, через площадку было продано на 16% этих товаров больше, чем в 2019 году.