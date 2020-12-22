На учениях в Ивановской области выполнили пуски из «Искандер-М»
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В сообщении говорится, что расчёты ОТРК «Искандер-М» совершили марш на расстояние 50 км в незнакомый район. В ходе марша военные отработали задачи по отражению нападения условных диверсантов, замаскированных под геодезистов.
После прибытия на место занятий расчёты организовали маскировку ракетных комплексов и выполнили нормативы по развёртыванию оперативно-тактических комплексов.
Военнослужащие установили устойчивую связь и провели учебные пуски.
В пусках было задействовано более 100 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения.
В октябре ракетчики Восточного военного округа провели учения в Еврейской автономной области.