На учениях в Ивановской области выполнили пуски из «Искандер-М»

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В Ивановской области прошло масштабное учение по управлению ракетными ударами, в рамках которого были выполнены электронные пуски из комплексов «Искандер-М».
На учениях в Ивановской области выполнили пуски из «Искандер-М»
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В сообщении говорится, что расчёты ОТРК «Искандер-М» совершили марш на расстояние 50 км в незнакомый район. В ходе марша военные отработали задачи по отражению нападения условных диверсантов, замаскированных под геодезистов.

После прибытия  на место занятий расчёты организовали маскировку ракетных комплексов и выполнили нормативы по развёртыванию оперативно-тактических комплексов.

Военнослужащие установили устойчивую связь и провели учебные пуски.

В пусках было задействовано более 100 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения.

В октябре ракетчики Восточного военного округа провели учения в Еврейской автономной области.

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