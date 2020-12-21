В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова в эфире телеканала «78» рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • Reuters

«Большая нагрузка на стационарную сеть и амбулаторно-поликлиническую сеть Санкт-Петербурга… Ситуация действительно напряжённая. Но однако надо сказать, что мы стоим вторую неделю, мы застопорились на высоких цифрах — у нас ежедневно регистрируются 3700—3800 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости высокий — 70 на 100 тыс. населения, это ежедневный показатель. Но мы не растём, это уже обнадёживает», — цитирует РИА Новости Башкетову.

Согласно данным оперштаба на 21 декабря, всего в Санкт-Петербурге выявили 204 565 случаев коронавируса, 119 002 человека выздоровели, 6917 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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