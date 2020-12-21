Мишустин 22 декабря посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС

Российский премьер Михаил Мишустин 22 декабря посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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