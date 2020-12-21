Мишустин 22 декабря посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС
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«22 декабря М.В. Мишустин посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что премьер планирует осмотреть, в частности, образцы беспилотных авиационных систем.
«Также председатель правительства вручит государственные награды сотрудникам ведомства», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.