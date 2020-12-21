Жителей Москвы предупредили о поддельных счетах за ЖКХ

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В Москве зафиксированы случаи рассылки по электронной почте поддельных единых платёжных документов (ЕПД).
Жителей Москвы предупредили о поддельных счетах за ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт префектуры Зеленоградского АО Москвы и на московский департамент ЖКХ.

«В Москве зафиксированы случаи рассылки поддельных единых платёжных документов (ЕПД) — уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их предложенным мошенниками способом», — предупреждают в департаменте.

Если потребитель приступил к оплате и ввёл реквизиты своей банковской карты, мошенники смогут получить доступ к его счёту и снять деньги в любой момент.

Определить поддельную платёжку можно по ряду признаков. Если полученное уведомление вызывает подозрение, следует обратиться за помощью в управляющую организацию, адрес которой указан в ЕПД, или в один из центров госуслуг «Мои документы».

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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