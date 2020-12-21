В Рослесхозе оценили объём рынка лесовосстановления в России

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Замглавы Рослесхоза Иван Советников рассказал, что объём рынка лесовосстановления в России может достигнуть нескольких десятков миллиардов рублей в год.
В Рослесхозе оценили объём рынка лесовосстановления в России
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом он заявил в беседе с «Российской газетой».

«На самом деле, лесовосстановительные работы у лесничеств заказывали и раньше, но там были сложности, в том числе с питомниками, которые надо было где-то размещать. Теперь эта проблема будет устранена. Но это мы говорим про компенсационное лесовосстановление, когда при добыче нефти или прокладке дороги компания вырубает гектар леса, тот же гектар она обязана высадить в другом месте. Есть ещё и второй очень перспективный рынок — лесовосстановление в рамках борьбы за углеродную нейтральность», — уточнил Советников.

Он считает, что за счёт высадки деревьев владеющие «грязным» производством компании могут обнулить свой углеродный след, тем самым проявить не только социальную ответственность и заботу о своей репутации, но и получить доступ к выгодным инструментам финансирования, а также добиться снижения фискальных платежей.

По сообщениям ОТР, в Хабаровском крае подвели итоги выполнения годового плана по восстановлению лесов.

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