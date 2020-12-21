В Удмуртии возбуждено дело по факту незаконной вырубки леса

В отношении 53-летнего жителя Завьяловского района Удмуртии возбудили уголовное дело, его подозревают в незаконной вырубке деревьев на сумму 500 тыс. рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Отмечается, что подозреваемый срубил 23 ели и липы на общую сумму 500 тыс. рублей. Древесину он использовал для строительства бани.

Мужчина задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Максимальное наказание за это — лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в горных районах Адыгеи планируют создать два новых поста для охраны лесного фонда и животных.