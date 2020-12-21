В Уфе ликвидировали пожар на станции переливания крови

В Уфе пожар на республиканской станции переливания крови ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС России.

«21 декабря 2020 года 07:51 (05:51 мск. — RT) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в здании Республиканской станции переливания крови на улице Батырской в Уфе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуировано 150 человек.

«В 08:25 (06:25. — RT) пожар локализован на площади 80 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 08:28 (06:28. — RT)», — добавили в МЧС.

По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее в ночь на 15 декабря в частном пансионате в башкирском селе Ишбулдино произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек.