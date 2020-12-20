В Ростовской области при ЧП на заводе пострадали пять рабочих

Короткая ссылка
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту травмирования пяти сотрудников завода по производству полуприцепов «Бонум» в Новочеркасске.
В Ростовской области при ЧП на заводе пострадали пять рабочих
  • © РИА Новости / Андрей Попов

Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным СК, пять сотрудников завода перемещали кузов полуприцепа для сыпучих грузов из камеры покраски в основной производственный зал цеха и допустили его падение.

«В результате указанные сотрудники получили травмы различной степени тяжести. Их незамедлительно доставили в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заявили в СК.

Отмечается, что возбуждено дело по ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее в Самарской области два человека погибли при падении строительного крана в Волгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить