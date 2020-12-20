В Ростовской области при ЧП на заводе пострадали пять рабочих

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту травмирования пяти сотрудников завода по производству полуприцепов «Бонум» в Новочеркасске.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным СК, пять сотрудников завода перемещали кузов полуприцепа для сыпучих грузов из камеры покраски в основной производственный зал цеха и допустили его падение.

«В результате указанные сотрудники получили травмы различной степени тяжести. Их незамедлительно доставили в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заявили в СК.

Отмечается, что возбуждено дело по ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).

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