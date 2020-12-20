В Домодедове усилили меры безопасности из-за анонимной угрозы 

В московском аэропорту Домодедово ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы минирования.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение», — заявили в аэропорту.

Отмечается, что после получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры безопасности.

15 декабря Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.