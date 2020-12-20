В Домодедове усилили меры безопасности из-за анонимной угрозы
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение», — заявили в аэропорту.
Отмечается, что после получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры безопасности.
15 декабря Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.