В Домодедове усилили меры безопасности из-за анонимной угрозы 

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В московском аэропорту Домодедово ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности после анонимной угрозы минирования.
В Домодедове усилили меры безопасности из-за анонимной угрозы 
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. 

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение», — заявили в аэропорту.

Отмечается, что после получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры безопасности.

15 декабря Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.

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