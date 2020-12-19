В хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани произошёл хлопок

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В результате хлопка в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани пострадал один человек.
В хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани произошёл хлопок
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.

«В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов Областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске возбудили уголовное дело по факту хлопка в строящемся доме, в результате которого пострадали двое рабочих. 

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