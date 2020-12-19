В хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани произошёл хлопок
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.
«В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов Областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Альметьевске возбудили уголовное дело по факту хлопка в строящемся доме, в результате которого пострадали двое рабочих.