В хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани произошёл хлопок

В результате хлопка в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани пострадал один человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.



«В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов Областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске возбудили уголовное дело по факту хлопка в строящемся доме, в результате которого пострадали двое рабочих.