В Санкт-Петербурге школьницы потушили вечный огонь

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В Санкт-Петербурге полиция нашла двух 13-летних девочек, которые снегом потушили вечный огонь в Красносельском районе.
В Санкт-Петербурге школьницы потушили вечный огонь
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит вечный огонь и ощущается запах газа.

Сотрудники МВД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили причастных к инциденту.

«Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки. Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, о чём незамедлительно были проинформированы их родители», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

С детьми провели профилактическую беседу. Родителей девочек привлекут к административной ответственности за ненадлежащее поведение.

Отмечается, что горение вечного огня восстановлено.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге разыскивают неизвестных, которые затушили вечный огонь на мемориале «Борцам Революции» на Марсовом поле. 

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