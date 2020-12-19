В Москве за сутки 5925 пациентов вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 5925 пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Telegram.

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«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 562 953», — отмечается в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной.