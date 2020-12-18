В Тюменской области зафиксирован рост киберпреступности

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За 11 месяцев 2020 года в Тюменской области было совершено более 2,8 тыс. преступлений, в которых использовались IT-технологии. По сравнению с прошлым годом рост составил 88%.
В Тюменской области зафиксирован рост киберпреступности
  • РИА Новости

Как передаёт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу отделения Банка России по Тюменской области, такой рост преступности произошёл на фоне пандемии коронавируса.

«Банк России совместно с правоохранительными органами ведёт активную работу по противодействию кибермошенничеству: в первом полугодии 2020 года заблокированы более 9,7 тыс. телефонных номеров и свыше 4,7 тыс. мошеннических сайтов», — сообщил управляющий отделением Банка России по области Сергей Попов.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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