В Тюменской области зафиксирован рост киберпреступности
- РИА Новости
Как передаёт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу отделения Банка России по Тюменской области, такой рост преступности произошёл на фоне пандемии коронавируса.
«Банк России совместно с правоохранительными органами ведёт активную работу по противодействию кибермошенничеству: в первом полугодии 2020 года заблокированы более 9,7 тыс. телефонных номеров и свыше 4,7 тыс. мошеннических сайтов», — сообщил управляющий отделением Банка России по области Сергей Попов.
Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.