В Нижнем Тагиле более 2 тысяч пенсионеров получили помощь от волонтёров

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В Нижнем Тагиле 2187 пенсионеров получили помощь волонтёров в рамках акции #МыВместе, которая была запущена в начале пандемии коронавируса.
В Нижнем Тагиле более 2 тысяч пенсионеров получили помощь от волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В общей сложности в Нижнем Тагиле было обработано более 6 тыс. обращений.

«В нашем нижнетагильском отделении штаб начал действовать с апреля. Волонтёры помогают пожилым, маломобильным гражданам и всем, кто в условиях пандемии находится в зоне риска. Сейчас добровольцы активно помогают медикам. Развозят врачей по вызовам, доставляют лекарства коронавирусным больным», — рассказал глава города Владислав Пинаев.

Ранее глава исполкома ОНФ Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в беседе со «Взглядом» рассказал о работе по доставке обедов врачам в больницах.

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