Путин обсуждает с Совбезом угрозы искусственного интеллекта в армиях

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсуждает угрозы национальной безопасности, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира.

Как отметил глава государства в начале встречи, это очень важная и чувствительная тема.

«Речь пойдёт о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», — сказал Путин.

Выступить с докладом по этой теме он попросил начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова.

В феврале Минобороны США приняло «этические принципы» использования искусственного интеллекта в сфере вооружений. Подробнее — в материале RT.