Путин обсуждает с Совбезом угрозы искусственного интеллекта в армиях
- РИА Новости
Как отметил глава государства в начале встречи, это очень важная и чувствительная тема.
«Речь пойдёт о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», — сказал Путин.
Выступить с докладом по этой теме он попросил начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова.
В феврале Минобороны США приняло «этические принципы» использования искусственного интеллекта в сфере вооружений. Подробнее — в материале RT.