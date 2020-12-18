Командующий ВДВ России рассказал о реформах в войсках

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете «Известия» рассказал о реформах в ВДВ.

«Воздушно-десантные войска, как и все Вооружённые силы России, в последние годы прошли через ряд реформ, направленных на повышение их боевых возможностей», — отметил он.

По его словам, в войска поступают современные образцы техники и вооружения, которые позволяют оперативно принимать решения в любой обстановке.

Сердюков рассказал, что на данный момент в состав ВДВ входят командование, десантно-штурмовые и воздушно-десантные соединения и воинские части, соединения специального назначения, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, а также отдельные воинские части и специализированные образовательные учреждения в составе Минобороны.

«Кроме того, в перспективе в составе ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа, способные самостоятельно действовать в тылу противника во взаимодействии с воинскими частями армейской авиации», — сообщил командующий войсками.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Тульском соединении ВДВ провели работу по внедрению новых методик боевой подготовки с элементами тактической стрельбы.