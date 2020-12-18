В Удмуртии намерены запустить сайт для обучения национальному языку

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В Удмуртии намерены к марту 2021 года запустить информационно-образовательный портал для обучения национальному языку и литературе.
В Удмуртии намерены запустить сайт для обучения национальному языку
  • Pixabay

Об этом, как пишет izh.kp.ru, сообщила глава Минобразования республики Светлана Болотникова во время съезда Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».

Сайт с 2019 года разрабатывается Научно-исследовательским институтом национального образования, на его создание выделено 3 млн рублей.

Предполагается, что на портале можно будет найти различные электронные учебники, аудио- и видеоматериалы по удмуртскому языку и литературе, а также проводить занятия по данным предметам для школьников.

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