В Удмуртии намерены запустить сайт для обучения национальному языку

В Удмуртии намерены к марту 2021 года запустить информационно-образовательный портал для обучения национальному языку и литературе.

Об этом, как пишет izh.kp.ru, сообщила глава Минобразования республики Светлана Болотникова во время съезда Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».

Сайт с 2019 года разрабатывается Научно-исследовательским институтом национального образования, на его создание выделено 3 млн рублей.

Предполагается, что на портале можно будет найти различные электронные учебники, аудио- и видеоматериалы по удмуртскому языку и литературе, а также проводить занятия по данным предметам для школьников.