В Удмуртии намерены запустить сайт для обучения национальному языку
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Об этом, как пишет izh.kp.ru, сообщила глава Минобразования республики Светлана Болотникова во время съезда Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».
Сайт с 2019 года разрабатывается Научно-исследовательским институтом национального образования, на его создание выделено 3 млн рублей.
Предполагается, что на портале можно будет найти различные электронные учебники, аудио- и видеоматериалы по удмуртскому языку и литературе, а также проводить занятия по данным предметам для школьников.