В Ульяновске рассказали о реализации программы расселения аварийного жилья

В пресс-службе администрации города Ульяновска рассказали, что для расселения четырёх аварийных домов города выделено 187,5 млн рублей.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Большая часть суммы является субсидиями областного бюджета.

Как отметили в управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции, на данные средства приобретут 78 квартир, в которые в дальнейшем переедут 212 ульяновцев.

В пресс-службе администрации рассказали, что расселения в скором времени также ждут ещё два дома.

По сообщениям телеканала «360», в Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья.