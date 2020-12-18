В Ульяновске рассказали о реализации программы расселения аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Большая часть суммы является субсидиями областного бюджета.
Как отметили в управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции, на данные средства приобретут 78 квартир, в которые в дальнейшем переедут 212 ульяновцев.
В пресс-службе администрации рассказали, что расселения в скором времени также ждут ещё два дома.
По сообщениям телеканала «360», в Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья.