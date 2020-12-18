В КПРФ высказались об идее возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

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Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко высказался об идее возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку.
В КПРФ высказались об идее возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Мы регулярно были инициаторами этой инициативы. Автором инициативы был Харитонов Михаил Михайлович, у которого в кабинете стоит реплика небольшая (копия) памятника Дзержинскому. Во-первых, это органично, во-вторых, это символично, в-третьих, на мой взгляд, это очень востребованно. Дзержинский — это не только тот человек, который возглавлял ВЧК (Чрезвычайную комиссию), но и человек, который победил, в первую очередь, детскую беспризорность. С большим уважением мы излагали эту инициативу и будем поддерживать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ющенко подчеркнул, что к зданию ФСБ необходимо вернуть именно исторический монумент, а не изготавливать новый.

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