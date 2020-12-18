На шоссе в Москве найден пятилетний ребёнок без верхней одежды

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На Щёлковском шоссе в Москве обнаружен пятилетний мальчик без верхней одежды, находившийся без сопровождения взрослых. Прокуратура столицы начала проверку по факту произошедшего.
На шоссе в Москве найден пятилетний ребёнок без верхней одежды
  • РИА Новости

«Сегодня, 18 декабря 2020 года, рано утром в районе Щёлковского шоссе был обнаружен несовершеннолетний, который находился без сопровождения взрослых. Ребёнок был без верхней одежды», — заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В настоящее время ребёнок находится в безопасности.

По данным источника ТАСС в медицинских кругах, ребёнка заметили на дороге сотрудники ГИБДД около 04:00, они согрели его и передали приехавшей бригаде скорой помощи.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело в отношении матери, оставившей двухлетнюю дочку в коляске ночью на улице.

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