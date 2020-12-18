В Тюменской области назначен новый директор Департамента спорта
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Об этом сообщает портал URA.RU.
«Директором Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с 18 декабря 2020 года назначен Евгений Владимирович Хромин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор», — сообщает пресс-служба правительства области.
В октябре этот пост покинул Дмитрий Грамотин — его перевели на позицию руководителя областного Департамента социального развития.
По сообщениям телеканала «360», в ноябре губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил нового министра экологии и природопользования региона.