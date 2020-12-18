В Тюменской области назначен новый директор Департамента спорта

В Тюменской области на должность директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования назначен Евгений Хромин.

Об этом сообщает портал URA.RU.

«Директором Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с 18 декабря 2020 года назначен Евгений Владимирович Хромин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор», — сообщает пресс-служба правительства области.

В октябре этот пост покинул Дмитрий Грамотин — его перевели на позицию руководителя областного Департамента социального развития.

По сообщениям телеканала «360», в ноябре губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил нового министра экологии и природопользования региона.