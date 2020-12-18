Двух пассажиров сняли с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта

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Сотрудники полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса двух пассажиров, летевших в Иркутск. Жители Бурятии устроили драку на борту авиалайнера.
Двух пассажиров сняли с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ДФО.

После начала драки к самолёту были вызваны сотрудники транспортной полиции. Они выяснили, что 37-летние жители Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрались в салоне самолёта. Командир борта принял решение отстранить нарушителей порядка от полёта.

Полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении: «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По данным МВД, мужчинам грозит административный арест сроком до 15 суток.

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