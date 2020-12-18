В России за сутки проведено 539 тысяч тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, в России за сутки проведено 539 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 декабря 2020 года остаются 598 900 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Всего в России проведено более 84,9 млн тестов на коронавирус.

14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.