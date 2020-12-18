В Магаданской области 31 декабря сделают выходным днём

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о решении объявить 31 декабря в регионе выходным днём. Об этом он написал в Instagram.

«Поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря», — заявил Носов.

По его словам, был проведён опрос на различных площадках, в котором поучаствовали более 10 тыс. местных жителей. Из них 72,3% поддержали инициативу сделать 31 декабря нерабочим днём.

Он добавил, что также поручил внести в постановление дополнительные изменения, разрешающие работу театров и учреждений культуры.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что 31 декабря будет выходным днём в регионе.