В Магаданской области 31 декабря сделают выходным днём

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о решении объявить 31 декабря в регионе выходным днём. Об этом он написал в Instagram.
В Магаданской области 31 декабря сделают выходным днём
  • © РИА Новости

«Поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря», — заявил Носов. 

По его словам, был проведён опрос на различных площадках, в котором поучаствовали более 10 тыс. местных жителей. Из них 72,3% поддержали инициативу сделать 31 декабря нерабочим днём.

Он добавил, что также поручил внести в постановление дополнительные изменения, разрешающие работу театров и учреждений культуры.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что 31 декабря будет выходным днём в регионе.

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