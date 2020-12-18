В Магаданской области 31 декабря сделают выходным днём
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«Поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря», — заявил Носов.
По его словам, был проведён опрос на различных площадках, в котором поучаствовали более 10 тыс. местных жителей. Из них 72,3% поддержали инициативу сделать 31 декабря нерабочим днём.
Он добавил, что также поручил внести в постановление дополнительные изменения, разрешающие работу театров и учреждений культуры.
Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что 31 декабря будет выходным днём в регионе.