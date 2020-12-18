В Якутии завершилась вакцинация от гриппа

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В Якутии завершена вакцинация от гриппа, привито более 60% населения. Об этом заявила министр здравоохранения региона Елена Борисова.

«Ковид (COVID-19. — RT) и те режимные меры, которые сегодня применяются, позволили снизить заболеваемость по ОРВИ и гриппу. Мы видим, что (заболеваемость. — RT) не превышает пороги, особенно среди детского населения. Сегодня те меры, которые приняты, в том числе вакцинация от гриппа, которая завершена в нашей республике, привито более 60% населения, дали нам такой положительный результат», — цитирует ТАСС Борисову.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России от гриппа привились уже более половины населения — 53%, это 78,79 млн человек.

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