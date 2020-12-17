В Думе оценили решение о новогодних выплатах семьям с детьми до семи лет

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.
В Думе оценили решение о новогодних выплатах семьям с детьми до семи лет
  • РИА Новости

«Только можно приветствовать такое социальное решение президента. Это для семей с детьми неожиданное решение. Средства, которые они получат, как минимум смогут потратить на новогодний стол, на подарки детям... Абсолютное большинство семей с удовольствием эти средства получат, и они действительно сегодня нуждаются в этой поддержке», — заявил Нилов.

Он также добавил, что есть довольно обеспеченные семьи, которые также смогут воспользоваться правом получить эти выплаты.

Нилов выразил надежду, что они добровольно откажутся от этих средств, которые в дальнейшем можно будет направить на дополнительные меры поддержки нуждающимся семьям.

Кроме того, депутат напомнил, что в этом году семьям с детьми несколько раз были направлены выплаты по 10 тыс. рублей. 

«Это достаточно большие затраты для государства, но государство должно помогать гражданам в той ситуации, в которой мы все оказались», — заключил парламентарий. 

Ранее Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить