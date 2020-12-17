В Думе оценили решение о новогодних выплатах семьям с детьми до семи лет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.

«Только можно приветствовать такое социальное решение президента. Это для семей с детьми неожиданное решение. Средства, которые они получат, как минимум смогут потратить на новогодний стол, на подарки детям... Абсолютное большинство семей с удовольствием эти средства получат, и они действительно сегодня нуждаются в этой поддержке», — заявил Нилов.

Он также добавил, что есть довольно обеспеченные семьи, которые также смогут воспользоваться правом получить эти выплаты.

Нилов выразил надежду, что они добровольно откажутся от этих средств, которые в дальнейшем можно будет направить на дополнительные меры поддержки нуждающимся семьям.

Кроме того, депутат напомнил, что в этом году семьям с детьми несколько раз были направлены выплаты по 10 тыс. рублей.

«Это достаточно большие затраты для государства, но государство должно помогать гражданам в той ситуации, в которой мы все оказались», — заключил парламентарий.

Ранее Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей к Новому году.