Минниханов прокомментировал ситуацию с ДТП в Татарстане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов во время заседания кабинета министров РТ и коллегии МВД по республике раскритиковал водителей.
Минниханов прокомментировал ситуацию с ДТП в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.   

Минниханов отметил, что в Татарстане основной причиной ДТП становятся грубые нарушения правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

«Здесь и культура должна быть, но и все эти наши учреждения, которые выдают водительские права… Надо просто за рулём проехать, сразу видно, какие там чайники у нас за рулём», — сказал Минниханов, обратившись к начальнику управления ГИБДД по республике Ленару Габдурахманову.

Он добавил, что инспекция должна «самым жёстким образом» отнестись к работе с автошколами.

Также он обратился к прокурору республики Илдусу Нафикову и предложил провести проверку автошкол региона.

Как ранее сообщала газета «Известия», в ГИБДД водителям напомнили о правилах поведения на дорогах.

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