Путин заявил, что реакция на карикатуры на пророка Мухаммеда не должна быть агрессивной

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Президент России Владимир Путин заявил, что реакция на карикатуры на пророка Мухаммеда не должна быть агрессивной.
Путин заявил, что реакция на карикатуры на пророка Мухаммеда не должна быть агрессивной
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Те, кто действуют бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. С другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях нет намёка на агрессию», — сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента RT касательно терактов в Европе, которые стали реакцией на карикатуры на пророка Мухаммеда.

Российский лидер отметил, что «Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство».

«У нас сложилась определённая культура отношений между представителями различных религий и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков», — сказал Путин.

Он добавил, что в России никогда не было преследования за какую-либо религию.

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