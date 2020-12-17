Спасшие двух пешеходов череповецкие полицейские рассказали подробности инцидента

Череповецкие полицейские рассказали подробности спасения двух пешеходов от наезда автомобиля.

Как передаёт Life.ru, дорожные инспекторы признались, что после столкновения с автомобилем, который мчался на полной скорости к переходу, находились в кратковременном шоке.

«После удара имел шок, но, когда вышел из машины, понял, что в медицинской помощи не нуждаюсь», — рассказал старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции УМВД России по городу Череповцу Сергей Круглов.

Его коллега Вячеслав Погодин добавил, что после столкновения из второй машины сразу вышел водитель и начал вести себя агрессивно. При этом, как выяснилось позже, государственные номера машины находились в розыске, а при попытке их снять владелец авто попытался воспрепятствовать полицейским. Последующий анализ показал присутствие наркотиков в его организме.

Ранее «Известия» сообщали, что в Череповце сотрудники ДПС предотвратили наезд на пешеходов.