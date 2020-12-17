Автоэксперт оценил ситуацию с приложением «Помощник ОСАГО»

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Координатор движения «Общество синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов заявил, что приложение для онлайн-оформления ДТП «Помощник ОСАГО», запущенное в России в ноябре, нуждается в доработке.
Автоэксперт оценил ситуацию с приложением «Помощник ОСАГО»
  • РИА Новости

Своим мнением Пётр Шкуматов поделился в беседе с порталом URA.RU, указав на несколько минусов приложения.

Есть риск совершить ошибку при оформлении происшествия, потому что новички не проходят инструктаж по использованию «Помощника ОСАГО». А сориентироваться в стрессовой ситуации бывает тяжело.

Данные пользователей офлайн не сохраняются. Телефоны участников ДТП не могут синхронизироваться. Функционал «Помощника ОСАГО» пока нельзя интегрировать в приложения страховых компаний, которыми многие автомобилисты уже пользуются. А у кого-то из участников ДТП может просто не оказаться интернета.

Если доработать приложение, то оно «заведомо подходит большинству людей», считает Шкуматов.

Ранее «Известия» передавали, что мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать на всей территории России.

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