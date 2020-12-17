СК начал проверку по факту смерти пассажира во время перелёта из Москвы в Пермь

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Следователи организовали проверку по факту смерти пассажира самолёта, выполнявшего рейс Москва — Пермь.
СК начал проверку по факту смерти пассажира во время перелёта из Москвы в Пермь
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК России в четверг, 17 декабря.

41-летний пассажир летел из Москвы в Пермь на лайнере авиакомпании S7. В ходе полёта он почувствовал недомогание. При приземлении в пермском аэропорту в 3:56 (1:56 мск), сотрудники медпункта аэровокзала вместе с врачами бригады скорой помощи констатировали смерть мужчины.

«Организована процессуальная проверка по факту смерти пассажира на борту воздушного судна… По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что самолёт Як-52 аэроклуба ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Самарской области.

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