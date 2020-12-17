Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Удмуртии

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на трассе Ува — Сюмси в Удмуртии. Погибли водитель и его пассажирка, двое детей выжили.

Об этом пишет izh.kp.ru.

Водитель LADA Granta на неравнозначном перекрёстке врезался в КамАЗ и вылетел в кювет. От полученных травм водитель и 39-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, погибли.

В машине также ехали мальчики четырёх и двух лет — дети погибших. Они госпитализированы с травмами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Известия» сообщали, что в Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда автомобиля, приняв удар на себя.