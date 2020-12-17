Три проекта ТюмГУ получили гранты от правительства Тюменской области

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ ) стал победителем регионального конкурса мегагрантов на создание в университетах научно-исследовательских лабораторий под руководством ведущих учёных.
Три проекта ТюмГУ получили гранты от правительства Тюменской области
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Подчеркну, что Тюменская область — единственный регион России, в котором было принято решение провести свой, региональный конкурс мегагрантов по аналогии с федеральным, который отмечает в этом году десятилетие», — отметил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Проекты будут выполняться по направлениям Западно-Сибирского НОЦ.

Проект TerrArctic: «Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности».

Проект AquaBioSafe: «Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири».

Проект «Цифровизация подходов, направленная на оптимизацию каталитических химических технологических процессов переработки неклассического углеводородного сырья: попутного газа, свалочного газа и пластиков».

Гранты выделяются сроком на пять лет с финансированием 30 млн рублей в год.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды.

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