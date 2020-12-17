Три проекта ТюмГУ получили гранты от правительства Тюменской области
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Подчеркну, что Тюменская область — единственный регион России, в котором было принято решение провести свой, региональный конкурс мегагрантов по аналогии с федеральным, который отмечает в этом году десятилетие», — отметил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.
Проекты будут выполняться по направлениям Западно-Сибирского НОЦ.
Проект TerrArctic: «Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности».
Проект AquaBioSafe: «Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири».
Проект «Цифровизация подходов, направленная на оптимизацию каталитических химических технологических процессов переработки неклассического углеводородного сырья: попутного газа, свалочного газа и пластиков».
Гранты выделяются сроком на пять лет с финансированием 30 млн рублей в год.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды.