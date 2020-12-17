Минздрав скорректирует рекомендации по лечению коронавируса
- РИА Новости
«В ближайшее время выйдет десятая версия временных методических рекомендаций, которая отражает современные, совершенно новые подходы к лечению данной патологии», — приводит его слова РИА Новости.
По последним данным оперштаба, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 762 668.
По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 84,3 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением по состоянию на 17 декабря остаются 592 572 человека.