Минздрав скорректирует рекомендации по лечению коронавируса

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Новая версия клинических рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции выйдет в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Минздрав скорректирует рекомендации по лечению коронавируса
  • РИА Новости

«В ближайшее время выйдет десятая версия временных методических рекомендаций, которая отражает современные, совершенно новые подходы к лечению данной патологии», — приводит его слова РИА Новости.

По последним данным оперштаба, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 762 668.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 84,3 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением по состоянию на 17 декабря остаются 592 572 человека.

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