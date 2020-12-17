В Петербурге разыскивают закидавших снегом военный мемориал хулиганов

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Полицейские Центрального района Петербурга разыскивают злоумышленников, которые затушили вечный огонь на мемориале «Борцам Революции» на Марсовом поле. Хулиганы закидали пламя снегом в ночь на 17 декабря.
В Петербурге разыскивают закидавших снегом военный мемориал хулиганов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За короткое время горение огня было восстановлено. Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных снегом затушили символичное пламя и скрылись с места происшествия.

Их объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.

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