Останкинская телебашня появилась в туристическом сервисе Russpass

Короткая ссылка
В цифровом туристическом сервисе Russpass появилась Останкинская телебашня.
Останкинская телебашня появилась в туристическом сервисе Russpass
  • © Valeriy Lukyanov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут познакомиться с историей самого высокого сооружения Европы и узнать интересные факты о нём. В частности, все желающие получат возможность посетить интерактивный цифровой музей и уникальную детскую образовательную экскурсию. Отмечается, что в будущем телебашню планируют включить в авторские маршруты по столице.

Как ранее сообщало издание «Аргументы и факты», исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала ситуацию в туротрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить