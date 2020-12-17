Останкинская телебашня появилась в туристическом сервисе Russpass

В цифровом туристическом сервисе Russpass появилась Останкинская телебашня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут познакомиться с историей самого высокого сооружения Европы и узнать интересные факты о нём. В частности, все желающие получат возможность посетить интерактивный цифровой музей и уникальную детскую образовательную экскурсию. Отмечается, что в будущем телебашню планируют включить в авторские маршруты по столице.

Как ранее сообщало издание «Аргументы и факты», исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала ситуацию в туротрасли.