В России тестируют новую систему слежения за кораблями

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В России проводят испытания системы автоматического освещения надводной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института дальней радиосвязи.
В России тестируют новую систему слежения за кораблями
  • © U.S. Navy / MCS 3rd Class Will Hardy

Система получила рабочее название «Стратегия» и в данный момент тестируется в акватории Чёрного моря, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что разработка использует «спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота».

Ранее начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан заявил, что создание передового эшелона системы радиолокационной разведки России — обоснованный и логичный ответ на фоне усиления активности иностранной разведки у российских границ.

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