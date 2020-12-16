В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в туротрасли

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова прокомментировала ситуацию в туротрасли.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию в туротрасли
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Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

«Сейчас для туристов доступны 15 стран. Самые популярные из них — это Танзания, Куба, Турция, ОАЭ и Абхазия. Связано это с наименьшим количеством ограничений по въезду в данных государствах. Мы уже несколько месяцев ожидаем открытия для массового туризма Бали и Мексики. Таиланд заявил, что готов принимать российских путешественников. По дальнейшему открытию стран пока нет точных данных и распоряжений», — сказала она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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