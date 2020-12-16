Юрист объяснил, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе

Юрист Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционного холдинга, рассказал, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе.

«Если вы переводили деньги клиенту другого банка, то с этим вопросом вам надо обращаться в банк получателя. Сначала позвоните в свой банк и получите справку о выполненном платеже вместе со всей информацией о нём. Когда запрашиваемая информация от вашего банка будет получена, то вы сможете идти в другой банк и просить возврата средств. Но даже в таком случае вам могут отказать, ведь это решение зависит от индивидуальной внутренней политики банка. Защитить законные права в этом случае можно лишь через судебные или правоохранительные органы», — пояснил ФАН Бугров.

Ранее сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов прокомментировал в беседе с газетой «Известия» рост популярности переводов через систему быстрых платежей.