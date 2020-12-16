Глава Общественной палаты рассказала о Кодексе этики членов ОП

Глава Общественной палаты Лидия Михеева рассказала «Парламентской газете» о Кодексе этики членов ОП.

«Кодекс этики членов ОП России был разработан 15 лет назад, когда Общественная палата только начала свою работу. За это время многое изменилось и в мире, и в стране, и в работе палаты. Коллеги стали активнее проявлять себя в информационном поле, в том числе в социальных сетях, особенно с началом пандемии коронавируса», — сказала она.

Отмечается, что предложенные поправки связаны с новыми форматами активности членов ОП.